لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية تلتقي سفير دولة الإمارات في عمّان

وطنا اليوم:أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان وسعادة النائب غازي الذنيبات رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تُعد نموذجاً رائداً بالمنطقة، يُحتذى بها على المستوى العربي في جميع المجالات والمستويات.

ووصفا تلك العلاقات بأنها “صورة مشرقة، يُمكن البناء عليها، والاستفادة من نجاحها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل القرارات والإتفاقيات ومذكرات التفاهم بهذا الشأن”.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء اللجنة إلى مقر السفارة الإماراتية في عمّان، حيث التقوا معالي السفير، وبحثوا معه سبل تعزير العلاقات الثنائية، والبناء عليها

إلى ذلك، قال الذنيبات إن العلاقات الأردنية الإماراتية تُشكل نموذجاً يحتذى بها في العلاقات العربية، حيث تنطلق من أرضية صلبة أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات،”حفظهما الله”، واصفًا تلك العلاقات بالتاريخية والمتينة والمتجذرة. كما أكد ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهتهم، أثنى أعضاء لجنة الاخوة النيابية السادة: مُقرر اللجنة جعفر ربابعة، أحمد الخلايلة، عيد النعيمات، مجدي اليعقوب، دينا البشير، أسامة القوابعة، على مواقف دولة الإمارات العربية المُتحدة الداعمة للأردن والقضايا العربية والإسلامية.

من جانبه، أكد معالي السفير على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين، قائلًا إنه سيعمل على دعم كل الجهود والمساعي المخلصة لتطويرها، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى أهمية هذه الزيارات واللقاءات مع لجنة الأخوة النيابية، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية، مؤكداً في ذات الوقت إعتزازه بالبرلمان الأردني والدور المشرف الذي يقوم به.