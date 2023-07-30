بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية تلتقي سفير دولة الإمارات في عمّان

منذ ساعة واحدة
لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية تلتقي سفير دولة الإمارات في عمّان

وطنا اليوم:أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان وسعادة النائب غازي الذنيبات رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تُعد نموذجاً رائداً بالمنطقة، يُحتذى بها على المستوى العربي في جميع المجالات والمستويات.

ووصفا تلك العلاقات بأنها “صورة مشرقة، يُمكن البناء عليها، والاستفادة من نجاحها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل القرارات والإتفاقيات ومذكرات التفاهم بهذا الشأن”.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء اللجنة إلى مقر السفارة الإماراتية في عمّان، حيث التقوا معالي السفير، وبحثوا معه سبل تعزير العلاقات الثنائية، والبناء عليها

إلى ذلك، قال الذنيبات إن العلاقات الأردنية الإماراتية تُشكل نموذجاً يحتذى بها في العلاقات العربية، حيث تنطلق من أرضية صلبة أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات،”حفظهما الله”، واصفًا تلك العلاقات بالتاريخية والمتينة والمتجذرة. كما أكد ضرورة توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهتهم، أثنى أعضاء لجنة الاخوة النيابية السادة: مُقرر اللجنة جعفر ربابعة، أحمد الخلايلة، عيد النعيمات، مجدي اليعقوب، دينا البشير، أسامة القوابعة، على مواقف دولة الإمارات العربية المُتحدة الداعمة للأردن والقضايا العربية والإسلامية.

من جانبه، أكد معالي السفير على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين، قائلًا إنه سيعمل على دعم كل الجهود والمساعي المخلصة لتطويرها، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى أهمية هذه الزيارات واللقاءات مع لجنة الأخوة النيابية، والتي من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية، مؤكداً في ذات الوقت إعتزازه بالبرلمان الأردني والدور المشرف الذي يقوم به.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:25

البدء بالمرحلة الثانية من صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض

16:16

متظاهرون يضرمون النار بأحد أبواب سفارة فرنسا بالنيجر

15:58

الفنانة الحلبية بتول بني تطرب الجمهور على المسرح الشمالي في جرش

15:57

الداخلية تصدر تعليمات المواد الخطرة والقابلة للانفجار

15:42

زين تطلق بطولات جيلنا لكرة السلة 3×3

15:32

4 قتلى من بينهم مسؤول بحركة فتح باشتباكات عين الحلوة

15:27

تنبيه مهم للمواطنين بشأن بعوض النمر الآسيوي

15:04

استوردت العجول الأربعة .. حكومة نتنياهو تبدأ التحضير لإقامة الهيكل المزعوم

14:53

السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب الكبتاجون قادمة من الأردن

14:44

اتفاق عراقي كويتي على ترسيم الحدود بين البلدين

14:13

تحسن الأداء التشغيلي والمالي للملكية الأردنية في النصف الأول من العام 2023

14:10

السير : حجز أية مركبة مضى على عدم ترخيصها 6 شهور

وفيات
وزير التربية ينعى المعلمة هدى كواملةوفيات الأحد 30-07-2023وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسند