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كتلة هوائية حارة جديدة قادمة إلى الأردن

منذ دقيقتين
كتلة هوائية حارة جديدة قادمة إلى الأردن

وطنا اليوم:كشف موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، عن تجدد تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة نسبيا خلال الأيام القادمة، رغم انخفاض درجات الحرارة الأحد.
وذكر أنه درجات الحرارة انخفضت الأحد في عموم مناطق الأردن وعادت إلى معدلاتها المعتادة بعد تأثير طويل لكتلة هوائية حارة اندفعت في وقت سابق من الأسبوع الثاني من شهر يوليو/تموز الحالي من صحراء شبه الجزيرة العربية.
وأضاف طقس العرب أن الخرائط الجوية تشير إلى أن الانخفاض على درجات الحرارة سيكون مؤقتا، حيث سترتفع الحرارة خلال الأيام القادمة.
وتوقع أن يتجدد تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة نسبياً قادم الأيام، بحيث تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الاثنين وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في مُعظم مناطق المملكة، ولكنه حار إلى شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
أشار إلى أن الطقس يكون خلال ساعات الليل، مُعتدل الحرارة بوجه عام لاسيما مع ساعات الليل المُتأخرة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة عموما


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