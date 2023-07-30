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بينها تملؤها الأزمات.. 3 دول عربية ضمن أرخص البلدان للعيش

منذ ساعة واحدة
بينها تملؤها الأزمات.. 3 دول عربية ضمن أرخص البلدان للعيش

وطنا اليوم:تحتل مصر مرتبة متقدمة عالمياً من حيث تضخم أسعار الغذاء، حيث تأتي في المركز العاشر بمعدل تجاوز 37%، فضلاً عن معدلات التضخم والتي تقترب من مستوى 40% إلا أنها لا تزال واحدة من أرخص دول العالم للعيش.
وكشف تقرير حديث من موقع “Numbeo”، أن باكستان، تعد أرخص دول العالم للعيش، والتي تمر بأزمة اقتصادية هي الأخرى، حيث تحتل 3 مدن باكستانية المراكز الثلاثة الأولى عالمياً (كأرخص مدن للعيش).
ولا يعني الترتيب جودة الحياة، والتي تأخذ في الحسبان عوامل أخرى بخلاف أسعار السلع.
بينما جاءت مصر في المركز الثاني عالمياً، كأرخص دول العالم للعيش بها، مع وقوع مدينتي الإسكندرية، والجيزة في المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً على التوالي.
فيما احتلت الهند – الجارة لـ “باكستان” – المركز الثالث عالمياً، بينما كانت “ليبيا” – الجارة لمصر – صاحبة المركز الخامس عالمياً.
فيما كانت “سوريا” رغم الأزمات، الدولة العربية الثالثة ضمن أرخص 10 دول للعيش


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