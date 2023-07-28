الصحة تنظم نشاطات تثقيفية بدعم من الاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الصحة مؤخرا بدعم من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، حملة توعوية تحت شعار “حياتك قرارك، فكر باختيارك”، في مختلف محافظات المملكة.

وبحسب الوزارة يهدف النشاط التثقيفي إلى تعزيز توجهات المجتمع المحلي نحو اعتماد أنماط حياة صحية للتخفيف من عوامل الاختطار التي تساهم بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل اتباع نظام غذائي غير صحي وغير متوازن والسمنة، وقلة النشاط البدني، والتدخين أو التعرض له.

ونظمت مديرية صحة عجلون ومديرية التوعية والإعلام الصحي في الوزارة أمس الخميس نشاطاً تثقيفيا حول الحملة في محافظة عجلون بمشاركة من المجتمع المحلي.

واشتمل النشاط على عدد من الفقرات الصحية التوعوية مثل تقديم خدمة المشورة والتوعية حول الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى أخذ قياسات الجسم المختلفة كالطول والوزن ومقياس كتلة الجسم، كما تم أيضا إجراء عدد من الفحوصات الطبية مثل قياس ضغط الدم وقياس نسبة سكر الدم، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للتبرع بالدم من خلال وجود كادر طبي من مختبر وبنك دم مستشفى الإيمان.

كما واشتمل النشاط على فقرات ترفيهية وجوائز وألعاب للأطفال وعروض فنية ورياضية مختلفة كان أحدها مسرحية كوميدية هادفة للحث على تبني أنماط الحياة الصحية وتعزيز توجهات أبناء وبنات المجتمع المحلي نحو اعتماد هذه الأنماط الصحية في حياتهم اليومية.

ويأتي تنظيم هذا النشاط ضمن عدة نشاطات يتم اقامتها في المحافظات للتعريف بالحملة.

وتهدف الحملة الإعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية إلى الحد من عوامل الاختطار المؤدية إلى الإصابة بالأمراض غير السارية من خلال زيادة الوعي بأهمية تبني مفهوم أنماط الحياة الصحية كمنهجية وأسلوب حياة لتتمتع الأسرة بالصحة والرفاه وتحسين التوجهات والسلوكيات الإيجابية المتعلقة بأنماط الحياة الصحية