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تحويل مستحقات المستفيدين من المعونة الوطنية للبنوك الاحد

منذ 3 ساعات
تحويل مستحقات المستفيدين من المعونة الوطنية للبنوك الاحد

وطنا اليوم:قال الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة انه سيتم تحويل مستحقات الأسر المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة عن شهر تموز الحالي إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين اعتبارا من يوم الاحد.
وأوضح صوالحة ، ان الأصل هو تحويل مستحقات الأسر المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة للبنوك في مطلع كل شهر ، ولكن جرى تقديمها لعدة أيام في الفترة الماضية بسبب تزامنها مع التزامات الاعباد ورمضان وغيرها


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