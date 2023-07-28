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شكرا لمن اخط وفكر في منع الجرائم الالكترونيه

منذ 4 ساعات
شكرا لمن اخط وفكر في منع الجرائم الالكترونيه

د.احمد الحمايده

امامنا مشروع منع الجرائم الالكترونيه لما كان هنالك تمادي في استعمال وسائل التواصل لتزييف الحقائق والترويج للافعال المنافيه للاخلاق واستعمال هذه الوسائل للقذح والذم والخ …كان لابد للمشرع الحفيص المحافظه على سلوكيات واخلاقيات

المجتمع في امور طرأت علينا… من نقل المعلومات الكاذبه والترويج لانحلال الاخلاق، واستعمال التكنولوجيا للاحتيال والتهديد والتسول والحث على الدعاره، وسرقت المعلومات وتحريفها فجاء هذا القانون والذي يشمل عقوبات للكثير من السلبيات التي نواجهها خلال استعمال شبكه النت او محطات التواصل الاجتماعي المختلفه…. اما الايجابيات فهي عديده سواء التعلم عن بعد نقل المعلومه الصحيحه الاطلاع على الحكم والمواعظ معرفه المعلومات التي من شانها الرقي بوعي الانسان… ان شبكه النت كنز يجب استغلاله للثقافه وتهذيب الاخلاق اما الذين يريدون لها نقل الزيف والكذب والرذيله
والاحتيال هذا لابد ان يواجه بالحزم.. شكرا لمن اخط وفكر في وضع العقوبات لكل من تسول نفسه على انتهاك حرمات الاخرين


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