بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مسيرة احتجاجية في وسط البلد رفضا لـ قانون الجرائم الإلكترونية

منذ ساعة واحدة
مسيرة احتجاجية في وسط البلد رفضا لـ قانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم:نفذ أردنيون مسيرة احتجاجية أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والمطالبة بسحبه، نتيجة لتبعاته التي ستلقي بظلالها على المجتمع الأردني.
وهتف المحتجون بعبارات تندد بالمشروع الذي من شأنه كبح جماح التعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر فيه ، إذ سيهدد الأردنيين، في حال إقراره بشكل رسمي.
وحملوت يافطات تطالب بضرورة عدم إقرار المشروع، والأخذ بالمطالب الشعبية.
بدورها، جددت فعاليات حزبية وشعبية رفضها للمشروع، معتبرة إياه “مكمما للأفواه”، مطالبة بإعادة النظر فيه لإعطاء مساحة للأردنيين للتعبير عن آرائهم.
وكان مجلس النواب، الخميس، أقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بمجمله بعد إجراء بعض التعديلات عليه عد نقاش موسع للمواد وأجرى بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

مؤيد ومعارض
وامتدت أصداء إقرار القانون، إلى منصات التواصل الاجتماعي التي انقسم روادها بين معارض يراه تقييدا للحريات ويناقضُ الإصلاحاتِ والحياةَ الحزبية وبين مؤيد يعدّه مصلحة وطنية لردع المسيئين وضبط الفضاء الإلكتروني وحفظ الحقوق الشخصية.
وما زال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بين مد وجزر، قبل إحالته إلى مجلس الأعيان المقرر أن يكون ذلك بحر الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يسيطر الاستياء العام على المشهد في الأردن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:47

الأردن يستضيف معسكراً تدريبياً لنادي ريال مدريد الإسباني

14:43

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين

14:27

مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني

14:23

شاهد بالصور: قوة أمن الملاعب تؤدي صلاة الظهر في مدينة الحسين للشباب

13:52

مصرع شابين اثر تعرضها للغرق ببحر رفح

13:42

نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس من الأردن

13:34

نمو صادرات الأردن إلى منطقة اليورو خلال 5 أشهر

13:31

إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد المقبل

11:41

مواطنون من ماحص : اكوام النفايات اصبحت منظرا مألوفا

11:25

العيسوي يتفقد مشروع اعادة تأهيل المسجد الحسيني

11:17

تصاعد النقمة الشعبية في سوريا بسبب الفقر والجوع.. هل يتحرك الشارع؟

11:00

%61 إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023