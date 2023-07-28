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نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس من الأردن

منذ ساعة واحدة
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس من الأردن

وطنا اليوم:حصدت شمس الأغنية نجوى كرم جائزة جديدة من “غينيس” من خلال أطول رداء باللون الأبيض في العالم قبيل الحفل الذي تحييه اليوم (الجمعة) في الدورة 37 من “مهرجان جرش” في الأردن.
وفوجئت الفنانة بشريحة واسعة من محبيها الذين أقاموا لها حفلاً خاصاً لاستقبالها، وأحضروا رداءً بلغ طوله 55.7 متراً.
وأوضح ممثل موسوعة “غينيس” خلال تقديمه الدرع التكريمية لكرم، أنها أول مطربة لبنانية تحصل على رقم قياسي، قبل أن تنبّهه إلى حصولها على رقم قياسي من قبل من “غينيس” أيضاً، ليستدرك قائلاً إنها “الأولى والثانية، ومَن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث”.
وتميّز الرداء الأبيض بكتفين عريضتين تنسدلان مع الذيل واليدين بشكل واسع، مع تضمّنه اللونين الذهبي والفضي. واختص الرداء بزركشات الرسوم الهندسية على ظهره.
يُذكر أن حفل نجوى كرم عام 2020 في رأس الخيمة الإماراتية، حصل على جائزة أضخم عرض للألعاب النارية، عن فئتي “أكبر عدد من الطائرات المسيّرة لإطلاق الألعاب النارية” و”أطول شلال من المفرقعات النارية” بطول 4 كيلومترات


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