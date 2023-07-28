نمو صادرات الأردن إلى منطقة اليورو خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:نمت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 23.4 بالمئة، وصولا إلى نحو 136 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 110 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 3.6 بالمئة، لتصل إلى 1.182 مليار دينار، مقابل 1.140 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة اليورو حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي نحو 1.318 مليار دينار، مقارنة مع 1.250 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى حوالي 1.046 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.030 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام لتصل إلى نحو 38 مليون دينار، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 253 مليون دينار