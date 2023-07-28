بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

نمو صادرات الأردن إلى منطقة اليورو خلال 5 أشهر

منذ ساعة واحدة
نمو صادرات الأردن إلى منطقة اليورو خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:نمت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 23.4 بالمئة، وصولا إلى نحو 136 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 110 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 3.6 بالمئة، لتصل إلى 1.182 مليار دينار، مقابل 1.140 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة اليورو حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي نحو 1.318 مليار دينار، مقارنة مع 1.250 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
ووصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى حوالي 1.046 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.030 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
واحتلت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام لتصل إلى نحو 38 مليون دينار، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 253 مليون دينار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:43

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين

14:27

مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني

14:23

شاهد بالصور: قوة أمن الملاعب تؤدي صلاة الظهر في مدينة الحسين للشباب

13:52

مصرع شابين اثر تعرضها للغرق ببحر رفح

13:47

مسيرة احتجاجية في وسط البلد رفضا لـ قانون الجرائم الإلكترونية

13:42

نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس من الأردن

13:31

إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد المقبل

11:41

مواطنون من ماحص : اكوام النفايات اصبحت منظرا مألوفا

11:25

العيسوي يتفقد مشروع اعادة تأهيل المسجد الحسيني

11:17

تصاعد النقمة الشعبية في سوريا بسبب الفقر والجوع.. هل يتحرك الشارع؟

11:00

%61 إشغال الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع

10:55

أين يقع أكثر مكان إشراقا على وجه الأرض

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023