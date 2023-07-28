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إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد المقبل

منذ ساعة واحدة
إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد المقبل

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير إغلاق جزئي بسبب أعمال حقن للشقوق الإسفلتية على طريق المطار، للمقطع الممتد من محطة المناصير لغاية المطار، وبالاتجاهين، مايتسبب بإغلاق جزئي في بعض أجزاء المقطع.
وقالت إدارة السير في تنويهها، إن العمل سيبدأ من يوم الأحد المقبل، كل يوم ولمدة أسبوعين، من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 6:00 صباحاً.
ودعت إدارة السير المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في المنطقة المذكورة والالتزام بالشواخص المرورية والتعليمات التي ينفذها رقباء السير في منطقة الأعمال


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