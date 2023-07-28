بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الإمارات تؤكد دور الأردن برعاية المقدسات

منذ 6 ساعات
الإمارات تؤكد دور الأردن برعاية المقدسات

وطنا اليوم:دانت دولة الإمارات بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي عُرف بمواقف وتصريحات عنصرية سابقة، وعدد من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الخميس، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.
وأكدت الوزارة “أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى”.
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.
وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:00

أول إعدام في سنغافورة منذ 20 عاما.. والتهمة وزن زائد

14:47

الأردن يستضيف معسكراً تدريبياً لنادي ريال مدريد الإسباني

14:43

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين

14:27

مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني

14:23

شاهد بالصور: قوة أمن الملاعب تؤدي صلاة الظهر في مدينة الحسين للشباب

13:52

مصرع شابين اثر تعرضها للغرق ببحر رفح

13:47

مسيرة احتجاجية في وسط البلد رفضا لـ قانون الجرائم الإلكترونية

13:42

نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس من الأردن

13:34

نمو صادرات الأردن إلى منطقة اليورو خلال 5 أشهر

13:31

إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد المقبل

11:41

مواطنون من ماحص : اكوام النفايات اصبحت منظرا مألوفا

11:25

العيسوي يتفقد مشروع اعادة تأهيل المسجد الحسيني

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023