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الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

27 يوليو 2023
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى جلوس جلالته على العرش.
وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن خالص التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، متمنياً لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والعافية، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة


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