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الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد آل نهيان

منذ 4 ساعات
الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد آل نهيان

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معزيا بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.
وأعرب جلالته في الاتصال عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته


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