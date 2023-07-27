الحزب المدني الديمقراطي: سنشارك في مسيرة الحسيني

وطنا اليوم:اعلن الحزب المدني الديمقراطي “تحت التأسيس” عن نيته المشاركة في المسيرة التي ستقام ظهر يوم غدٍ الجمعة والتي ستنطلق من امام المسجد الحسيني الكبير والإنضمام إلى اللجنة التنسيقية المعارضة لمشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وقد بين الحزب المدني الديمقراطي الاردني “تحت التأسيس” أنه قد اتخذ هذا القرار شعورًا منه بالواجب الوطني والحزبي تجاه هذا القانون الجائر والذي يغاير بالتأكيد مسار التحديث السياسي والذي اطلقه جلالة الملك قبل نحو عامين، وتأكيدا على موقفه الذي كان قد أعلنه من اليوم الأول في ورقة موقف رفض فيها مشروع القانون لمساسه بأهم حقوق المواطن.

الحزب المدني الديمقراطي الاردني “تحت التأسيس”