النائب أبو زيد: : هذا القانون تهذيب لمجتمعنا ولبعض الاشخاص الخارجين عن النص

وطنا اليوم:قال النائب عبدالله أبو زيد، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فيه مصلحة وطنية عليا.

وأضاف أبو زيد في مداخلة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون وتعديلاته، الخميس، أن مشروع القانون فيه تهذيب للمجتمع.

وأشار إلى أنه خلال الفترة التي كان بها رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان زار السجون ولم يجد بها اي سجين متهم بقضايا حرية راي وتعبير.

وشدد أبو زيد أنه مع القانون كاملا رغم تحفظاته على بعض المواد الواردة فيه

وكشف النائب خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم الخميس عن رسالة وصلته امس على هاتفه من شخص رفض الكشف عن هويته.

جاء فيها:

تلقاها بصحتك وعافيتك.. عاجل النائب ابو زيد لا سجناء في الأردن بسبب حرية الرأي.. الله يحرق قلبك على ولادك وعلى كل من يعز على قلبك.

ليختم النائب مداخلته بـ الله يسامحه