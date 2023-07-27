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فريحات عن قانونية النواب : شاوروهم وخالفوهم

27 يوليو 2023
فريحات عن قانونية النواب : شاوروهم وخالفوهم

وطنا اليوم:انتقد النائب ينال فريحات، طريقة تعامل رئيس اللجنة القانونية النائب غازي ذنيبات مع مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال فريحات، إن رئيس اللجنة القانونية قال بان اللجنة القانونية ستأخذ آراء الخبراء القانونيين فسمع رأيهم وتعامل معها بطريقة شاوروهم وخالفوهم، كما تحدث رئيس اللجنة عن انه سيتم اللقاء مع الاحزاب، ولم يلتقي.
وزاد، اننا نريد نزع السم الموجود في القانون، لافتًا إلى ان المطالبة برد القانون لا تعني رفضه تمامًا، حيث نريد حوارا وطنيا حقيقيا حول القانون واضاف : توقعت أن غرامات الجرائم الإلكترونية بالليرة اللبنانية


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