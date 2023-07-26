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سماوي: الدخول مجانًا إلى مسارح مهرجان جرش باستثناء الجنوبي

26 يوليو 2023
سماوي: الدخول مجانًا إلى مسارح مهرجان جرش باستثناء الجنوبي

وطنا اليوم:أكدّ المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، الأربعاء، إن دخول مسارح مهرجان جرش، مجاني، باستثناء المسرح الجنوبي الذي ستكون تذاكره بمقابل سعر نقدي.
وقال سماوي، إنّ 30 دولة ستشارك في مهرجان جرش وألف مشارك ومشاركة من دول خارج الأردن
وأضاف سماوي، أن هناك فرق تراث عربية وفرقا أجنبية، حيث إن هناك 15-20 فرقة أجنبية وعالمية مشاركة.
ووعد بأن يكون المهرجان هذا العام متميزا ومختلفا نوعيا، مبيناً أن دخول جميع المسارح مجاني باستثناء المسرح الجنوبي.
وتنطلق اليوم، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية بتوليفة غنائية من كبار نجوم الغناء الأردنيين والعرب، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 تموز وحتى 5 آب، تحت شعار «ويستمر الفرح».


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