الزبن يوجه رسالة الى حامي العرش وضامن الدستور

بسم الله الرحمن الرحيم

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظكم الله ورعاكم

احييكم بتحية الإسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جلالة الملك حامي الحمى وحادي الركب،

حامي العرش وضامن الدستور.

جلالة الملك حامي الوطن حامي الأردن أردننا جميعاً أردن الأباء والأجداد،

أسمح لي جلالة الملك أن أخاطبك بكل هذه الصفات التي تليق بك وهي إستحقاق لك وأضيف عليها،

يا أبا الأردنيين الحاني والذي تعلم كافة اوجاعهم ومعاناتهم، يا شقيقنا الأكبر

الأردنيون في كل مواقعهم يطلبون منك أن تكون صاحب كلمة الفصل وأنت كذلك فيما يمر به الوطن من أزمه تشريعيه تتمثل بقانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية والذي أصبحنا أبنائك وأشقائك نشعر بأننا تحت وطأة هذا التعديل سنكون أمام أعاده لمرحله أنقضت سابقاً بل عفا عليها الزمن والتي تعرف بالاحكام العرفيه.

جلالة الملك

لا يخفى على جلالتكم حالة القلق التي اصابتنا جميعاً لما يحاك سراً وخفيه لأردننا الحبيب بسبب مواقفك التاريخيه والتي يؤيدها أبناء الوطن المخلصين كافه سواء ما تعلق بالقضيه الفلسطينيه او القضايا الاقليميه والدوليه والتي كان لك الدور الأكبر في كافة محافلها، وأنت تعلم يا سيدي بأن القلق يتبعه خوف والخوف على الوطن شيء كبير بل وكبيرٌ جداً وإذا لا سمح الله وقّدر وصلنا إلى هذه المرحله سنكون عرضه لمن هب ودب ومن كل حدب وصوب وستكون الساحه مفتوحه وسيكون لا سمح الله ندم ما بعده ندم، لذلك نرجوا من جلالتكم أن تتدخل وأن تخرج الوطن من هذه الفتنه التي أوشكت أن تعصف بنا جميعاً.

جلالة الملك

ما دعاني الى كتابة هذه الرساله الاخويه بأن كل ما جاء في هذا القانون المعدل تم إقراره في قوانين أخرى كقانون العقوبات الأردني وقانون جرائم انظمة المعلومات / قانون الجرائم الالكترونيه، وقانون المطبوعات والنشر وقانون حماية البيانات الالكترونيه، هذا من ناحيه ومن ناحية أخرى فأن بعض مواده تخالف التشريعات الأردنيه النافذه سواء في الدستور الأردني او القوانين الأردنيه الأخرى وهذا يجعل محكمتنا الموقره /المحكمه الدستوريه في حرج فيما لو وجّه لها سؤالاً بذلك، كما انها تخالف المعايير والمواثيق الدولية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، وهذا له ما له من تأثير على الوطن في حماية الحريات وحقوق الأنسان.

جلالة الملك وأبا الأردنيين

نحن نحبك ونحب الوطن ونحب بعضنا وبما أن قوانينا سالفة الذكر نافذه فلا جدوى لإقرار هذه التعديلات.

حيث انها لا تضيف شيء جديد إلا إثارة وتأزيم الشارع حيث أن القائمين على ذلك وللأسف فاتهم مراعاة الظروف الإجتماعيه والإقتصاديه وحتى السياسيه والتي قدتها جلالتكم من خلال تحديث المنظومه السياسيه والتي تفتح الأفق وتقودنا لحياه سياسيه حزبيه جديده يحسدنا عليها الحاسدون.

جلالة الملك شقيق الأردنيين

أسمح لي جلالتك أن أؤكد بأننا بحاجه إلى بعض التعديلات الايجابية التي وردت في هذا القانون كيف لا ونحن في عالم يسيطر فيه الفضاء الإلكتروني على بعض جوانب الحياه أن لم تكن كافة جوانبها. ومنها الجرائم الإباحيه ومكافحة الإحتيال الإلكتروني والإبتزاز وغسيل الأموال وأعمال القرصنه الإلكترونيه والتسول الإلكتروني وانشاء الحسابات الوهميه، وعليه لا أشكاليه في القانون المعدل سوى في بعض مواده والمتمثله بكل من الماده (١٥١٦١٧) حتى لا يبقى لمتعذراً عذراً، والذي أؤكد مره أخرى بأنها معالجه في القوانين الأردنيه النافذه التي ذكرت سابقاً .

جلالة الملك

أعي تمامأ وأعلم علم اليقين بأنه سيتلقف هذا النداء الكثير من أصحاب المصالح بحجة أنهم أعلم وأدرى بمصلحة الوطن من جهه وحتى لا أظلم، فالظلم ظلمات فلا أعلم ما يدور في خُلدهم ألا أنني أفسرها فتنه في هذا الوطن الحبيب من جهه اخرى لكن وبأذن الله تعالى لن يفرحوا بها ولن يحققوها لأنها بين يدي راعي الهدلا حامي الحما قائد الوطن أطال الله في عمره وابقاه وسدد على الخير خطاه

سليمان حويله الزبن