بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تثبيت محددات لسجائر إلكترونية تتعلق بالبطارية وعدد السحبات

منذ 30 ثانية
تثبيت محددات لسجائر إلكترونية تتعلق بالبطارية وعدد السحبات

وطنا اليوم:قررت دائرة الجمارك تثبيت محددات للسجائر الإلكترونية (سحبات) تتعلق بالبطارية وعدد السحبات.
وقالت الجمارك في تعميم إنه لوحظ ورود صنف سجائر إلكترونية (سحبات) لا يتم تثبيت محددات عليها (عدد السحبات، قدرة البطارية، كمية السائل قابلة للشحن أم لا) على الفاتورة التجارية أو قوائم التعبئة للبيانات المنظمة لهذه الأصناف وحسب الأصول.
ولفتت الجمارك أن القيمة الجمركية مرتبطة بهذه المحددات.
وأكدت بالتعميم أنه لغايات تقضيها مصلحة العمل تقرر تثبيت المحددات أعلاه على الفاتورة التجارية المرفقة بالبيان الجمركي من قبل صاحب العلاقة أو من يفوضه.
قال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة غيث عويس في تصريح، إن عدد الوفيات بسبب التدخين يصل إلى قرابة 9500 وفاة سنويا في الأردن.
وأضاف عويس خلال حديثه لبرنامج “جلسة علنية”، أن 66% من الرجال في الأردن مدخنون، مضيفا أن نسب التدخين لدى الأطفال من 13 – 15 سنة 25%، حسب آخر إحصاء.
وبين أن نسب تدخين السجائر الإلكترونية للرجال 16 % والنساء 3 %.
وأشار إلى أن التدخين يكلف الأردن اقتصاديا قرابة مليار و600 مليون دينار، لافتا إلى أن الأردن من أوائل الدول في العالم بالتدخين.
وأوضح أن نسب التدخين في الأردن للرجال والنساء قرابة 42 %، مشيرا إلى أن التدخين وباء في الأردن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

ذوقان عبيدات وأربعة أيام في مدرسة!!

14:12

جنود يحاصرون الرئيس داخل القصر الرئاسي في النيجر

14:07

حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا

14:01

ما بعرف شو عملت .. لبناني يقتل زوجته في أثناء نومها

13:56

إنشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق

13:54

بعد 4 عقود من الحكم.. رئيس وزراء كمبوديا يسلم السلطة لنجله

13:12

الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب

13:06

وزير التربية يجيب على سؤال طرح في نقاش على مجموعة وطنا اليوم

12:49

5,4 % تراجع قيمة الفاتورة النفطية في 5 شهور

12:46

نفاد تذاكر مباراة الفيصلي والوحدات

12:25

التلفزيون الاردني : مهرجان جرش الآن بين يديك !

12:14

توفير محطات “سند” لتفعيل الهوية الرقمية خلال فترة إقامة مهرجان جرش

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات