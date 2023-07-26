تثبيت محددات لسجائر إلكترونية تتعلق بالبطارية وعدد السحبات

وطنا اليوم:قررت دائرة الجمارك تثبيت محددات للسجائر الإلكترونية (سحبات) تتعلق بالبطارية وعدد السحبات.

وقالت الجمارك في تعميم إنه لوحظ ورود صنف سجائر إلكترونية (سحبات) لا يتم تثبيت محددات عليها (عدد السحبات، قدرة البطارية، كمية السائل قابلة للشحن أم لا) على الفاتورة التجارية أو قوائم التعبئة للبيانات المنظمة لهذه الأصناف وحسب الأصول.

ولفتت الجمارك أن القيمة الجمركية مرتبطة بهذه المحددات.

وأكدت بالتعميم أنه لغايات تقضيها مصلحة العمل تقرر تثبيت المحددات أعلاه على الفاتورة التجارية المرفقة بالبيان الجمركي من قبل صاحب العلاقة أو من يفوضه.

قال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة غيث عويس في تصريح، إن عدد الوفيات بسبب التدخين يصل إلى قرابة 9500 وفاة سنويا في الأردن.

وأضاف عويس خلال حديثه لبرنامج “جلسة علنية”، أن 66% من الرجال في الأردن مدخنون، مضيفا أن نسب التدخين لدى الأطفال من 13 – 15 سنة 25%، حسب آخر إحصاء.

وبين أن نسب تدخين السجائر الإلكترونية للرجال 16 % والنساء 3 %.

وأشار إلى أن التدخين يكلف الأردن اقتصاديا قرابة مليار و600 مليون دينار، لافتا إلى أن الأردن من أوائل الدول في العالم بالتدخين.

وأوضح أن نسب التدخين في الأردن للرجال والنساء قرابة 42 %، مشيرا إلى أن التدخين وباء في الأردن