وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأربعاء، عن توفير محطات “سند” لتفعيل الهوية الرقمية خلال فترة إقامة مهرجان جرش.

وقالت الوزارة الأربعاء، إن ساعات العمل ستبدأ عند الساعة 5 عصرا وتستمر حتى 11 مساء.

وحول أماكن تواجد المحطات قالت إنها عند مدخل زوار جرش والساحة الرئيسية باتجاه المسرح الجنوبي ونهاية شارع الأعمدة باتجاه المسرح الشمالي.

كما أعلنت الوزارة عن توفير محطات “سند” ثابتة لتفعيل الهوية الرقمية في مواقع تابعة للترخيص، حيث يبدأ الدوام من الساعة 8 صباحا وحتى 3 عصرا.

وتتوافر محطات سند بترخيص السواقين والمركبات – غرب عمان، ترخيص السواقين والمركبات – شمال عمان، ترخيص السواقين والمركبات – ماركا، ترخيص السواقين والمركبات – مركز الإدارة ماركا.

وتنطلق اليوم، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية بتوليفة غنائية من كبار نجوم الغناء الأردنيين والعرب، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 تموز وحتى 5 آب، تحت شعار «ويستمر الفرح».

كما تتوافر في ترخيص السواقين والمركبات – الزرقاء، ترخيص السواقين والمركبات – الكرك، ترخيص السواقين والمركبات – المفرق.

ووصل عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي نحو نصف مليون أردني، فيما يتوقع أن تتجاوز المليون هوية رقمية مفعلة مع نهاية العام الحالي، وفق تصريح سابق لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في وقت سابق، عن افتتاح محطات لتطبيق “سند” الحكومي لتفعيل الهوية الرقمية في مطار الملكة علياء الدولي.

وتسعى الحكومة للوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعلة، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول العام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة في تموز 2022