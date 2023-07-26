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الموت يغيب شاعرة المليون وضعت مولودها ثم اصيبت بجلطة

26 يوليو 2023
الموت يغيب شاعرة المليون وضعت مولودها ثم اصيبت بجلطة

 

وطنا اليوم – غيّب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) نجمة «شاعر المليون» في نسخته الثانية الشاعرة العمانية هلالة الحمداني.

واكد مصادر بأن الحمداني تعرضت لجلطة بعد ثلاثة أيام من وضعها لمولودها الجديد، ونشرت هلالة الحمداني عبر حسابها على سناب شات صباح أمس (الثلاثاء) بطاقة تهنئة من خالتها مكتوب عليها عبارة «الغالية هلالة.. الحمدلله على السلامة، الف مبروك المولود.. خالتك ليلى».

 

وكانت الحمداني تأثرت بوالدها الذي يكتب الشعر بشقيه؛ الفصيح والنبط، لكنها تأثرت أكثر بالفصيح، إلى أن أنهت المرحلة الثانوية من دراستها، وتوجهت إلى الشعر النبطي، وهي أول شاعرة عمانية تشارك في برامج شاعر المليون، ووصلت إلى مراحل متقدمة.

وعن الساحة العمانية، قالت هلالة خلال استضافتها في إحدى الإذاعات العربية إن الشعر في عمان يعيش عصراً جميلاً، وظهرت القصيدة الرمزية هناك في مرحلة ما، إذ اهتم كل الشعراء بكتابة هذا النوع من الشعر، إلا أنه خفت في الآونة الأخيرة، لكن الساحة العمانية تزخر بالأسماء الكبيرة. وقالت إنها فخورة بتمثيل شاعرات عمان في العديد من المناسبات، وإنها تسعى لتمثيل المرأة العمانية بالشكل الذي يليق بها في كل محفل، وألقت أبياتاً من الشعر تعبر عن المرأة العمانية التي تبوأت مناصب قيادية منذ سنوات عديدة.


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