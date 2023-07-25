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564 مخالفة استخدام هاتف خلال امتحانات التوجيهي

منذ 3 ساعات
564 مخالفة استخدام هاتف خلال امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم:بلغ مجموع المخالفات التي رصدتها وزارة التربية والتعليم لغاية لامتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” حتى الأحد، 698 مخالفة تراوحت عقوباتها بين حرمان مبحث وحرمان دورة وحرمان دورتين، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة.
وأضاف في تصريح الثلاثاء، عقب اختتام الدورة الحالية من امتحان الثانوية العامة، أن الوزارة لاحظت “طريقة مستحدثة يستخدمها المخالفون، وهي الشرائح الإلكترونية التي تستخدم بدلا من الهاتف؛ وتكون مربوطة بسماعات، وهي من وسائل الغش” وفقا لقناة المملكة
وأوضح أن الوزارة رصدت 564 مخالفة استخدام وحيازة الهاتف الخلوي وأي جهاز إلكتروني.
كنانة، بين أن امتحانات الثانوية العامة “سارت في جميع الأيام سيرا حسنا، وجميع التقارير التي جاءت من فرق الوزارة التي تشرف على عقد الامتحان ومراقبته أكدت أن جميع المشتركين في جميع المراكز الامتحانية قدموا الامتحان في أجواء مريحة، ولم يصلنا أي تحديات تذكر أعاقت سير الامتحان”


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