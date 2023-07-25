مرصد أكيد يكشف حقيقة تقديم طالبة توجيهي الامتحان بعد ولادتها بـ 5 ساعات

وطنا اليوم:قال مرصد أكيد ( مرصد مصداقية الاعلام) الأردني، إنه قد تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر خبر التحاق طالبة توجيهي بامتحانها في تمام 10 بعد أن وضعت وليدها في 5 فجرًا، مع تفاعل واسع من قبل المعلّقين بالدعاء لها بالتوفيق والسلامة، وإظهار الإعجاب بجلدها وإصرارها.

وأضاف المرصد في تقرير له، نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه قد عملت صفحات تابعة لمواقع إخبارية على نشر الخبر نقلًا عن الصفحات العامة وصفحات الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.

وأجرى المرصد بحثًا في منصات التواصل الاجتماعي، وآخر عبر محرك البحث جوجل للوصول إلى مصدر الخبر، ليتبيّن أنه خبر أثير أيضًا إبّان امتحانات الثانوية العامة للعام 2021 بالنص نفسه.

وقد أثير الخبر حينها ونُشر على مواقع إخبارية نقلًا عن منصات التواصل الاجتماعي دون نسبته إلى مصدر حقيقي أو تأكيد من طرف وزارة التربية والتعليم أو أي جهة اجتماعية واضحة.

ورصد (أكيد) موقعًا إخباريًا واحدًا نسب تصريحًا لمدير تربية مادبا السابق الدكتور جلال الرحامنة، يصف فيه العناية التي أحيطت بها الطالبة لمساعدتها في تقديم امتحانها.

وللوقوف على حقيقة الخبر، أجرى (أكيد) اتصالًا مع الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة الذي نفى اطلاع الوزارة على حالة كهذه خلال امتحانات الثانوية العامة لهذه الدورة 2023.

ثم أجرى (أكيد) اتصالًا مع مدير تربية مادبا السابق الدكتور جلال الرحامنة الذي أكّد تقدّم طالبة توجيهي للامتحان في العام 2021 بتخصص تدبير منزلي، وقد ادّعت الطالبة حينها ولادتها لطفل، دون تحديد موعد الولادة الذي ربّما كان قبلّ يوم أو يومين أو بضع ساعات، وهو ما لم يتسنّ للمديرية التأكد منه، وأكد أنه تمّت مساعدة الطالبة فيما تحتاجه لتقدم امتحانها بطريقة آمنة، مع وجود خدمة التمريض لتزامن الامتحانات مع انتشار فيروس كورونا آنذاك.

ونفى الرحامنة التصريح الذي نسبه له الموقع الإخباري المذكور آنفًا، حيث أكد أن التصريح لوسائل الإعلام فيما يتعلق بامتحانات التوجيهي لا يقع ضمن صلاحياته كمدير للتربية حينها، بل يحال التصريح في أي شأن يتعلّق بالتوجيهي للناطق باسم وزارة التربية والتعليم