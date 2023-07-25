وزير الخارجية البريطاني يزور الأردن الخميس ويعلن عن مساعدات جديدة

وطنا اليوم:بدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الشرق الأوسط في جولة تستغرق ثلاثة أيام يؤكد خلالها على شراكات المملكة المتحدة المتنامية مع المنطقة التي تعود بفوائد متبادلة.

وقالت السفارة البريطانية في عمان ببيان، إن الجولة التي تشمل الأردن وقطر والكويت، تأتي في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية اخيراً أن مواطني دول الخليج والأردن سيستفيدون من نظام تصريح السفر الإلكتروني البريطاني الجديد، الذي سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أقل تكلفة وأكثر سهولة للزائرين.

واشارت الى ان من المقرر ان يلتقي كليفرلي بعد غد الخميس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي.

واضافت، ان الدول الثلاث التي سيزورها وزير الخارجية البريطاني تعد من الدول الشريكة المهمة للمملكة المتحدة في مجال الطاقة والدفاع والأمن، كما أن التجارة والاستثمار مع الخليج أمر حيوي لدعم أولويات رئيس الوزراء البريطاني لتنمية الاقتصاد، حيث بلغ حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة وقطر والكويت العام الماضي وحده 18.1 مليار جنيه إسترليني.

واشارت السفارة في بيانها، الى ان وزير الخارجية سيعلن عن تقديم 1.5 مليون جنيه إسترليني لدعم المبادرات الخاصة بالنساء والفتيات في الأردن وسوف تستفيد منظمات المجتمع المدني من هذا التمويل.

كما يلتقي الوزير كليفرلي ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، وسيعلن عن تمويل قدره 30 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتقديم المساعدة النقدية والدعم للاجئين الأشد عوزاً لتغطية احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الأساسية وسيستفيد منها حوالي 70 الف لاجئ سنوياً في المخيمات والمجتمعات المضيفة.

الى ذلك قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إن العلاقات التي تعود بفائدة متبادلة على المملكة المتحدة والخليج والأردن مستمرة في الازدهار، ونتطلع إلى مستقبل مشرق معاً.

واضاف، انه يشعر بالفخر بشأن التعاون المشترك لما هو في صالح الجميع من خلال العمل معاً حول أهداف مشتركة، مثل تطوير علاقات تجارية وأمنية أقوى.

واكد ان المملكة المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، بالتعاون مع شركائنا لمساعدة من هم في أمس الحاجة للمساعدة في المنطقة.

يذكر ان وزير الخارجية البريطاني سيلتقي في قطر اليوم، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسيتوجه بعد ذلك إلى الكويت حيث يلتقي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح