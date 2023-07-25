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الغذاء والدواء تعلن أسماء الأدوية التي خُفضت أسعارها

منذ 5 ساعات
الغذاء والدواء تعلن أسماء الأدوية التي خُفضت أسعارها

وطنا اليوم:نشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على موقعها الإلكتروني قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها مؤخرا (انقر هنا).
وتتضمن القائمة الاسم التجاري للأدوية التي خضعت لتخفيض السعر وحجم العبوة والسعر السابق ما قبل التخفيض والسعر الحالي ما بعد التخفيض ونسبة التخفيض، ما يمكن المواطنين من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأسعار الأدوية .
وكان مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات قد أعلن مؤخرا عن قرار تخفيض سعر عدة أصناف دوائية من الأدوية شائعة الاستخدام بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من العام الحالي ، مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة بوشر تطبيقها حاليا على بعض الأدوية على رفوف الصيدليات وسيطبق خلال الأشهر القادمة عند استيراد هذه الأدوية.
هذا وشمل التخفيض عدة أصناف منها أدوية الضغط، والسكري، وأدوية القلب، والمضادات الحيوية، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز العصبي، وأدوية العظام والعضلات، وغيرها من الأدوية شائعة الاستخدام بين فئات المجتمع الأردني.
وجاء التخفيض ضمن برنامج التخفيض الدوري لأسعار الأدوية كإحدى أهم أولويات المؤسسة وهو برنامج عمل مستمر قائم على خطة عمل خاصة بالمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر والسعى نحو تخفيض أسعار مجموعات علاجية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص


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