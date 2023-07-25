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مهرجان للمنتجات الريفية في البترا نهاية هذا الاسبوع

منذ 4 ساعات
مهرجان للمنتجات الريفية في البترا نهاية هذا الاسبوع

وطنا اليوم:تنظم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع سلطة إقليم البترا يومي الخميس والجمعة مهرجان المنتجات الريفية في مدينة البترا يشارك به 42 عارضا من المنتفعين من برامج الدعم التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة الماضية اضافة الى عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المحلي في لواء البتراء.

ويقام المهرجان في مركز زوار البترا في موقع خصصته السلطة بهدف تسويق هذه المنتجات للسياح وزوار المدينة التاريخية خاصة بعد أن قام مشروع التنمية الاقتصادية الريفية التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بدعم المنتجين فنيا وماديا خلال الفترة الماضية حيث تتنوع المعروضات التي صنعت بأيادي اردنية من هدايا تذكارية وتحف تقليدية ومشغولات يدوية بالإضافة الى منتجات غذائية ريفية من مناطق الشمال بهدف تنشيط حركة البيع والتسويق لهذه المنتجات خاصة في ظل الارتفاع الكبير في عدد زوار مدينة البتراء بالفترة الأخيرة.


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