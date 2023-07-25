38 % نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة

وطنا اليوم:بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة لهذا اليوم الموافق (25/7/2023) حوالي (38%) وبمجموع تخزين (106) مليون و (275) ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينية للسدود والبالغة (280) مليون متر مكعب.

وتراوحت نسب التخزين في السدود كما يلي سد الموجب حولي (95%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (25) مليون متر مكعب, ثم سد الكفرين وبنسبة تخزين حوالي (61%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي ( 8.5) مليون متر مكعب ثم سد التنور وبنسبة تخزين (58% ) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (14) مليون متر مكعب ثم سد الملك طلال وبنسبة تخزين (57%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (67) مليون متر مكعب ثم سد وادي العرب وبنسبة تخزين حوالي (41%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (16) مليون متر مكعب ثم يليه سد كفرنجة وبنسبة تخزين (30%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (8)مليون متر مكعب ثم سد شرحبيل بنسبة (29% ) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (4)مليون متر مكعب وسد الكرك وبنسبة تخزين(26%) من مجموع طاقته التخزينية البالغة حوالي (2)مليون متر مكعب وسد اللجون بنسبة (15%) وسد الوحدة بنسبة (11%) .

وبمقارنة هذه النسب مع العام الماضي وبتاريخ (25/7/2022) حيث كانت نسبة تخزين السدود حوالي (21%) وبمجموع تخزين كلي يقدر ب (59) مليون متر مكعب.

ويشار هنا الغرض الرئيسي لاستخدام مياه السدود في المملكة هو لغايات الري علما بان هناك بعض السدود تستخدم ايضا للغايات الصناعية والتزويد المائي لأغراض الشرب والشحن الجوفي.

وقد بدأت سلطة وادي الأردن منذ شهر أيار بتنفيذ خطة الصيف للعام 2023 لتوفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة