قرض كويتي لإعادة تأهيل شارع الأردن

وطنا اليوم:أحالت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء على إحدى شركات المقاولات لتأهيل شارع الأردن، وتحديدا في المنطقة الواقعة “قبل التقاء شارع الأردن مع طريق عمّان – جرش – إربد”.

ويبلغ قيمة العطاء نحو 152 ألف دينار، والمشروع ممول عبر “قرض” من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويأتي تأهيل شارع الأردن، ضمن المرحلة الثانية لمشروع حكومي لإعادة تأهيل الطرق والجسور