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قرض كويتي لإعادة تأهيل شارع الأردن

25 يوليو 2023
قرض كويتي لإعادة تأهيل شارع الأردن

وطنا اليوم:أحالت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء على إحدى شركات المقاولات لتأهيل شارع الأردن، وتحديدا في المنطقة الواقعة “قبل التقاء شارع الأردن مع طريق عمّان – جرش – إربد”.
ويبلغ قيمة العطاء نحو 152 ألف دينار، والمشروع ممول عبر “قرض” من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويأتي تأهيل شارع الأردن، ضمن المرحلة الثانية لمشروع حكومي لإعادة تأهيل الطرق والجسور


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