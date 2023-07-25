وطنا اليوم:أحالت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء على إحدى شركات المقاولات لتأهيل شارع الأردن، وتحديدا في المنطقة الواقعة “قبل التقاء شارع الأردن مع طريق عمّان – جرش – إربد”.
ويبلغ قيمة العطاء نحو 152 ألف دينار، والمشروع ممول عبر “قرض” من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويأتي تأهيل شارع الأردن، ضمن المرحلة الثانية لمشروع حكومي لإعادة تأهيل الطرق والجسور
قرض كويتي لإعادة تأهيل شارع الأردن
وطنا اليوم:أحالت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء على إحدى شركات المقاولات لتأهيل شارع الأردن، وتحديدا في المنطقة الواقعة “قبل التقاء شارع الأردن مع طريق عمّان – جرش – إربد”.