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إرادة ملكية بترفيع عدد من القضاة – أسماء

25 يوليو 2023
إرادة ملكية بترفيع عدد من القضاة – أسماء

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (164) لسنة 2023 تاريخ 13/7/2023 والمتضمن ترفيع القضاة المذكورة أسمائهم تالياً إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارًا من تاريخ 1/8/2023.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد محمد جادالله عبد خصاونة.
قاضي المحكمة الادارية الدكتور هشام مفضي سالم المجالي.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد حازم نعيم يعقوب الصمادي.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد صالح محمود يونس غضيه .
مفتش المحاكم القاضي الدكتور عبدالمحي اسليم سلمان القراله.
أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد مفلح خالد اللوزي.
مفتش المحاكم القاضي الدكتور خالد رضوان احمد السمامعه .
القاضي المعار السيد ايوب سالم فلاح السواعير.
رئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي الدكتورة نهاد عبدالكريم خليل الحسبان.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد محمد احمد هويشل الطراونه.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد طه حامد علي الضمور.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد حسين عبدالحافظ ضيف الله الضرابعه.
القاضي المعار السيد ايمن سالم مفلح الجعافره.
قاضي محكمة استئناف اربد السيد انور حسن محمد أبو عيد.
قاضي محكمة استئناف عمان السيد قاسم محمد صالح أبو داوود


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