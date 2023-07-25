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المؤتمر الأردني الثالث لتصوير القلب والأوعية الدموية ينطلق الخميس

25 يوليو 2023
المؤتمر الأردني الثالث لتصوير القلب والأوعية الدموية ينطلق الخميس

وطنا اليوم:تنطلق الخميس فعاليات المؤتمر الأردني الثالث لتصوير القلب والأوعية الدموية الذي تنظمه مجموعة أكاديمية القلب والأوعية الدموية في جمعية أطباء القلب الاردنية بالتعاون مع جمعية القلب الإماراتية ومجموعة العاملين بالتصوير.
ويشارك في المؤتمر أطباء من الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة الولايات المتحدة.
وقال رئيس المؤتمر د. ايمن حمودة استشاري أمراض القلب والشرايين التداخلية، ان المؤتمر يعقد برعاية مستشفى الإستشاري للسنة الثالثة على التوالي، وبإشراف اللجنة المنظمة المؤلفة من أطباء الأكاديمية في جمعية القلب الاردنية وهم د. يحيى البداينة و د. عماد الحداد و د. رمزي طبلت ويشرف على إدارة الجلسات العلمية أطباء وجراحو قلب من مختلف القطاعات الطبية في المملكة.
واضاف ان المحاضرات ستتطرق إلى مواضيع مهمة في الأنماط المتعددة لتصوير القلب والأوعية الدموية بالإيكو والتصوير الطبقي المحوري والمرنان القسطرة.
وأشار حمودة إلى التقدم المضطرد الذي تشهده المملكة في استخدام أحدث أنماط التشخيص في مجال الشرايين التاجية عضلة القلب الصمامات لمواكبة التطور الهائل الذي توفره التكنولوجيا الحديثة للمستشفيات في السنوات القليلة الماضية.
ويحضر المؤتمر أطباء اختصاصيون في مجالات قلب البالغين وقلب الأطفال وجراحو القلب أطباء الأشعة التشخيصية والعلاجية ومقيمو الباطني والأشعة وطلاب كليات الطب.
وسيفتتح المؤتمر بمحاضرة تذكاريه يلقيها البروفيسور ألن فريزر من جامعة كارديف في ويلز بالمملكه المتحدة يتناول فيها مستقبل تصوير القلب بالإيكو (السونار)، يليها ست محاضرات تتطرق لأمراض عضلة القلب والصمامات اَوالتشوهات الخلقية للقلب وتصلب الشرايين التاجية.
ويذكر أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي بواقع ساعتين لغايات التطوير المهني.


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