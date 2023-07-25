بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العتوم: المتسوق الخفي لا يقيس جودة خدمات الفئة العليا

25 يوليو 2023
العتوم: المتسوق الخفي لا يقيس جودة خدمات الفئة العليا

وطنا اليوم:قال مدير معهد الإدارة العامة الأسبق وخبير في الحوكمة راضي العتوم، إنه الهدف الأساس من عمل “المتسوق الخفي” هو قياس مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لكن لا أحد يقيس جودة الخدمات المقدمة من قبل الفئة العليا مثل الأمناء العامين والسفارات وبعض المؤسسات الأمنية.
وطالب العتوم بامتداد عمل المتسوق الخفي لطيلة أيام السنة ، وان لا يكون لفترة محددة لغايات الترفيع فقط لا غير.
وأوضح أن المتسوق الخفي يتبع لجائزة الملك عبدالله للتميز، ومن يقوم بهذا العمل إما مواطن أو موظف ضمن إطار الحوكمة.
وكانت الحكومة قد عممت الأسبوع الماضي باستئناف جولات “المتسوق الخفي” على كافة الوزارات والمؤسسات، لرصد المخالفات والممارسات التي تعيق انسيابية تقديم الخدمات للمواطنين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17

“أمانة عمان” تشارك في البرنامج التدريبي لمنظمة المدن المتحدة

19:15

هيومن رايتس : على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

19:12

جامعة اليرموك ومؤسسة ولي العهد تنظمان ورشة تعريفية لأفضل تطبيق خدمات حكومية

19:07

الخارجية ترحب بإعلان الأمم المتحدة سحب ناقلة نفط “صافر”

19:07

الجغبير : غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق

19:04

إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك

18:59

الكهرباء الوطنية توضح أسباب تراكم الديون على الشركة

17:48

رئيس ملتقى النشامي في ايطاليا يكشف معاناة المغتربين الدول الأجنبية بسبب الأسماء

17:08

القدس للدراسات السياسية تطلق حملة لرفع مستويات المشاركة السياسية والمدنية

16:47

#عاجل اجتماع مغلق للجنة القانونية النيابية لإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية

16:36

اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا

16:34

5 إصابات بمشاجرة جماعية في الشونة الجنوبية

وفيات
الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023