العتوم: المتسوق الخفي لا يقيس جودة خدمات الفئة العليا

وطنا اليوم:قال مدير معهد الإدارة العامة الأسبق وخبير في الحوكمة راضي العتوم، إنه الهدف الأساس من عمل “المتسوق الخفي” هو قياس مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لكن لا أحد يقيس جودة الخدمات المقدمة من قبل الفئة العليا مثل الأمناء العامين والسفارات وبعض المؤسسات الأمنية.

وطالب العتوم بامتداد عمل المتسوق الخفي لطيلة أيام السنة ، وان لا يكون لفترة محددة لغايات الترفيع فقط لا غير.

وأوضح أن المتسوق الخفي يتبع لجائزة الملك عبدالله للتميز، ومن يقوم بهذا العمل إما مواطن أو موظف ضمن إطار الحوكمة.

وكانت الحكومة قد عممت الأسبوع الماضي باستئناف جولات “المتسوق الخفي” على كافة الوزارات والمؤسسات، لرصد المخالفات والممارسات التي تعيق انسيابية تقديم الخدمات للمواطنين