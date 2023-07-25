الخلايلة عن إطلاق العيارات النارية: دماءكم وأموالكم عليكم حرام

وطنا اليوم:علق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات خاصة في فصل الصيف.

الخلايلة، قال في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن “المسلم من سلم الإنسان من لسان ويده”، وأي أذى يتسبب به للآخرين.

وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: “إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا”، مؤكدا أن الحديث الشريف هو رسالة للحفاظ على دماء وأموال وأعراض المسلمين.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي يحث على الالتزام الأخلاقي خلال الأفراح، سواء بالابتعاد عن أذى المواطنين عبر إغلاق الطرق أو إطلاق العيارات النارية أو إزعاج الآخرين، وحديث لإذاعة الأمن.

وشدد وزير الأوقاف على أهمية التزام المواطنين أيضا بالواجب الوطني تجاه الوطن والمواطنين، خلال إقامة الأفراح والمناسبات، وعدم التسبب بالأذى للآخرين