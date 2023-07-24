انطلاق فعاليات المخيم الصيفي الدولي 48 للأطفال الأيتام في المقابلين‎

وطنا اليوم:تنطلق في كلية تدريب عمان – المقابلين، فعاليات المخيم الصيفي الدولي للفتيات والفتيان الايتام بنسخته الثامنة والاربعون ضمن برنامج المخيمات الصيفية التي تقيمه جمعية رعاية اليتيم الخيرية / حوض البقعة، وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية “أونروا”، وبمشاركة نحو 350طفلا يتيما من المملكة.

حيث يبدا غدا 25/7/2023 دورة اعداد القادة المتطوعين والذي تستمر على مدار يومين بوصول قادة العمل والبدء بإعداد أرض المخيم لوصول الاطفال الايتام، حيث تتضمن الدورة العديد من البرامج والورشات التدريبية وبرنامج الخدمة العامة وتفاصيل الحياة اليومية للمخيم حيث يشرف عليها ذوي الاختصاص والخبرة في شتّى المجالات بالاضافة لحفل استقبال الاطفال .