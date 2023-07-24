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العجارمة : ارتفاع ملحوظ في حالات تصوير أسئلة التوجيهي عبر الهواتف

منذ 4 ساعات
العجارمة : ارتفاع ملحوظ في حالات تصوير أسئلة التوجيهي عبر الهواتف

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة تقوم بتتبع كافة حالات تصوير الأسئلة عبر الهواتف الخلوية مع الأجهزة الأمنية، مبيّنا أن هناك ارتفاعا ملحوظا لهذه الظاهرة في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.
وأضاف العجارمة أن حالات الحرمان لدورتين ارتفع إلى (700) حالة منذ بداية الامتحانات، مؤكدا أن الطلبة لم يستفيدوا من التصوير نظرا لضبط الأجهزة داخل القاعات ومصادرتها واحتجازها.
ورأى العجارمة أن تغيير نمط الامتحان إلى اختيار من متعدد قد يكون له دور في ارتفاع ظاهرة استخدام الهاتف الخلوي والأجهزة الحديثة، مشيرا في ذات السياق إلى أن تصوير الأسئلة أثناء انعقاد الامتحان لا يعتبر تسريبا لها.
إلى ذلك، قال العجارمة إن عمليات تصحيح الامتحانات مستمرة، حيث تسير العملية باستخدام الماسح الضوئي بشكل مميز، مبيّنا أن الجهاز يقرأ (12) ألف ورقة في الساعة الواحدة، فيما تملك الوزارة (3) أجهزة.
ولفت العجارمة إلى أن “الطالب الذي التزم مع معلمه أظهر تفوقا عن الطلبة الذين درسوا عبر منصات الكترونية وعن طريق “بطاقات عن بعد”، مؤكدا أن عدد الطلبة المتفوقين كبير جدا


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