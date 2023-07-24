بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بني مصطفى: تعزيز نهج الشراكة والتعاون بين الوزارة والقطاع التطوعي ودعم الأفكار الريادية والانتاجية.

منذ 5 ساعات
بني مصطفى: تعزيز نهج الشراكة والتعاون بين الوزارة والقطاع التطوعي ودعم الأفكار الريادية والانتاجية.

وطنا اليوم:أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، على أهمية المشاريع الانتاجية التي تنفذها الجمعيات الخيرية في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي وتوفير فرص العمل.
وقالت بني مصطفى خلال زيارتها، اليوم الإثنين، لمشروع المطبخ الانتاجي والمطعم التابع للجمعية الخيرية الشركسية أنّ الوزارة تسعى في إطار تعزيز نهج الشراكة والتعاون مع القطاع التطوعي ودعم الأفكار الريادية والانتاجية، إلى وضع خطة لتصنيف الجمعيات، للتعرّف على مدى فاعليتها وتنفيذها لبرامجها وأهدافها وفقاً لمعايير موضوعية، لافتةً إلى أهمية انشاء ائتلافات ما بين الجمعيات من أجل توحيد الجهود في إنشاء المشاريع الانتاجية المستدامة.
وأشادت بني مصطفى بالجهود التي تقوم بها الجمعية الشركسية، والبرامج التي تنفذها، ومن بينها مشروع المطبخ الانتاجي الذي يوفر فرص عمل وتشغيل للسيدات ويقدم خدماته للمجتمع المحلي، بما ينعكس على فاعلية الجمعية وتوفير مصادر تمويل ذاتي لها.
إلى ذلك، إستضافت الجمعية عدداً من أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية التابعة للوزارة، في مطعم سماور التابع للجمعية، وأشارت بني مصطفى خلال اللقاء، إلى أهمية برامج الدمج المجتمعي للأطفال الأيتام المنتفعين في دور الرعاية، من خلال الأنشطة والفعاليات الخارجية والتي تسهم في تنمية مهارتهم الاجتماعية وتواصلهم مع المجتمع المحلي.
واستعرض رئيس الجمعية اللواء المتقاعد محمد حميد دغجوقة أبرز البرامج التي تنفذها الجمعية والتي تهدف إلى تطوير وتمكين المرأة من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وتنمية المشاريع الإنتاجية القائمة وتوفير مشاريع جديدة لتوفير فرص عمل للسيدات لرفع المستوى الإقتصادي لهن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:40

اتحاد النقابات الإسرائيلي يهدد بإضراب عام يشل الاقتصاد

19:35

انطلاق فعاليات المخيم الصيفي الدولي 48 للأطفال الأيتام في المقابلين‎

19:34

الكنيست الإسرائيلي يصدق على إلغاء قانون “سبب المعقولية”

19:33

النائب أيوب خميس:المديونية ستصل إلى (100) مليار دينار

19:30

وزير أردني سابق يدعو لتسليح الشعب : الصراع مع العدو حتمي ووشيك

19:12

أوقاف الرصيفة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية في مسجد آمنة بنت وهب

19:11

وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية بمحافظة الطفيلة

18:48

“الجرائم الالكترونية”.. نحن في كفة والعالم في كفة

18:40

على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات

18:37

الإدارية النيابية تناقش مستحقات مؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة

18:30

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

18:07

الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

وفيات
على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريموفيات الأحد 23-7-2023عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء