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سفير دولة الإمارات يلتقي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والسفراء العرب في الأردن

منذ 4 ساعات
سفير دولة الإمارات يلتقي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والسفراء العرب في الأردن

وطنا اليوم:أقام معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، مأدبة غداء في مقر إقامته بالعاصمة عمّان، حضرها دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وسعادة أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب، وأصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وقدّم معالي السفير في مستهل اللقاء بالغ شكره لكافة المدعوين على تلبية الدعوة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية العمل الدبلوماسي وضرورة توثيق أواصر التعاون بين السفراء العرب والمسؤولين الأردنيين، بغية تحقيق المصالح المشتركة.
وقد تبادل معالي السفير والمسؤولين الأردنيين والسفراء العرب الأحاديث الودية، وآليات تعزيز التعاون بما يخدم العلاقات العربية.
من جانبهم أعرب السفراء العرب عن امتنانهم وتقديرهم على هذه المبادرة وتنظيم هذه اللقاءات الأخوية المثمرة والتي تسهم في تطوير العمل العربي المشترك.


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