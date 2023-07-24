خطة لتقليل الاكتظاظ بين طلبة المدارس في الأردن بالشراكة مع الـUSAID

وطنا اليوم:أطلقت وزارة التنمية والتعليم بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الاثنين، الخطة التشغيلية للبنية التحتية للمدارس 2023 -2024.

وقالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والادارية نجوى قبيلات، مندوبة وزير التربية والتعليم، إن الخطة جاءت بهدف تحسين عملية الإدارة والمدارس الأردنية وتطوير قدرات العاملين في وزارة التربية والتعليم وتحديث بنية المدارس التحتية المملوكة للوزارة بشكل كامل.

وأضافت قبيلات، أن تقليل نسبة الاكتظاظ وتحقيق المساواة التعليمية بين الطلبة وتقليل المدارس المستأجرة من أهداف الخطة.

كما أشارت دعاء الصلاح من وحدة التطوير والتنسيق التنموي في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى لتحسين جودة التعليم من خلال تخفيف التحديات التي تتمثل بأزمات هجرة الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية وآثار اللجوء الإنساني والخطة ستعمل على معالجة هذه التحديات.