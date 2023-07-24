بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

العبدلي يستضيف مجموعة من فعاليات مهرجان جرش 2023

24 يوليو 2023
العبدلي يستضيف مجموعة من فعاليات مهرجان جرش 2023

وطنا اليوم:أعلنت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير،عن دعمهاللعام الثاني على التوالي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته للعام الجاري 2023، التي ستنطلق فعالياتهفي السابع والعشرين من شهر تموز وتستمر حتى الخامس من شهر آب، حيثسيستضيف على مسرح البوليفارد مجموعة من عروض الفرق الاستعراضية والموسيقيةوالحفلات الغنائية لفنانين من الأردن والمنطقة العربية والعالم.
وسيكون جدول فعاليات مسرح البوليفارد زاخراً بالفرص الترفيهية الفنية التي تتيح لزوار البوليفارد والعبدلي من المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف الفئات العمرية قضاء أجمل الأوقات الصيفية، والاستمتاع بالمجان بما ستقدمه كل من فرقة Erision الجورجية، والفرقة الوطنية الموسيقية السعودية، وفرقة Aleph Quintet البلجيكية، وفرقة Siempre Vivo الإسبانية، وفرقة The Leila المغربية، وفرقة SuonnoD’Ajere الإيطالية، إلى جانب ما سيقدمه نخبة من الفنانين الأردنيين ومنهم مكادي نحاس، وزياد صالح، وجهاد سركيس، ومجد أيوب، وزين عوض من تراث عربي مشرقي وأردني وأغان حديثة وعصرية.
جاءت هذه الخطوة انطلاقاً من حرص العبدلي على تجسيد جزء أساسي من رسالته المتمثلة في المساهمة بصورة فاعلة في إثراء المشهد الحضاري في المملكة وتعزيز مظاهره، من خلال دعم الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف ألوانها، والتي تعكس وجه الأردن وتروج للمملكة كوجهة سياحية وبوابة للثقافة والفنون، مؤكداً عبرها على مكانته كمنصة رئيسة لاستضافة الفعاليات التي تليق بالفنانين وكمقصد حيوي مفضل يقدم أوجه الفنون وخيارات الترفيه التي ترقى لمستوى تطلعات الزوار.
ويذكر بأن استضافة العبدليلبعضفعاليات مهرجان جرش تعتبر جزءاً من خطته الترفيهية التي تتألف من العديد من البرامج والنشاطات والفعاليات التي يتم تجديدها وتنويعها باستمرار لمواءمة مختلف الأذواق والاهتمامات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:58

وفاة 15 شخصا وإصابة 26 في الحرائق بالجزائر

18:48

“الجرائم الالكترونية”.. نحن في كفة والعالم في كفة

18:40

على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات

18:37

الإدارية النيابية تناقش مستحقات مؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة

18:30

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

18:07

الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

18:03

ولي العهد يكرم الشباب الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الأولى

17:59

جامعة جرش تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

17:45

وفد أبناء شهداء جنين يصل عمان

16:42

وفاة أربعينية بحادث تدهور مركبة بالكرك

16:33

مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

16:23

عرض تاريخي غير مسبوق من الهلال السعودي لضم مبابي

وفيات
على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريموفيات الأحد 23-7-2023عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء