العبدلي يستضيف مجموعة من فعاليات مهرجان جرش 2023

وطنا اليوم:أعلنت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير،عن دعمهاللعام الثاني على التوالي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته للعام الجاري 2023، التي ستنطلق فعالياتهفي السابع والعشرين من شهر تموز وتستمر حتى الخامس من شهر آب، حيثسيستضيف على مسرح البوليفارد مجموعة من عروض الفرق الاستعراضية والموسيقيةوالحفلات الغنائية لفنانين من الأردن والمنطقة العربية والعالم.

وسيكون جدول فعاليات مسرح البوليفارد زاخراً بالفرص الترفيهية الفنية التي تتيح لزوار البوليفارد والعبدلي من المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف الفئات العمرية قضاء أجمل الأوقات الصيفية، والاستمتاع بالمجان بما ستقدمه كل من فرقة Erision الجورجية، والفرقة الوطنية الموسيقية السعودية، وفرقة Aleph Quintet البلجيكية، وفرقة Siempre Vivo الإسبانية، وفرقة The Leila المغربية، وفرقة SuonnoD’Ajere الإيطالية، إلى جانب ما سيقدمه نخبة من الفنانين الأردنيين ومنهم مكادي نحاس، وزياد صالح، وجهاد سركيس، ومجد أيوب، وزين عوض من تراث عربي مشرقي وأردني وأغان حديثة وعصرية.

جاءت هذه الخطوة انطلاقاً من حرص العبدلي على تجسيد جزء أساسي من رسالته المتمثلة في المساهمة بصورة فاعلة في إثراء المشهد الحضاري في المملكة وتعزيز مظاهره، من خلال دعم الفعاليات الثقافية والفنية بمختلف ألوانها، والتي تعكس وجه الأردن وتروج للمملكة كوجهة سياحية وبوابة للثقافة والفنون، مؤكداً عبرها على مكانته كمنصة رئيسة لاستضافة الفعاليات التي تليق بالفنانين وكمقصد حيوي مفضل يقدم أوجه الفنون وخيارات الترفيه التي ترقى لمستوى تطلعات الزوار.

ويذكر بأن استضافة العبدليلبعضفعاليات مهرجان جرش تعتبر جزءاً من خطته الترفيهية التي تتألف من العديد من البرامج والنشاطات والفعاليات التي يتم تجديدها وتنويعها باستمرار لمواءمة مختلف الأذواق والاهتمامات