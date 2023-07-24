الفرقة النسائية الكويتية تشارك في مهرجان جرش بدورته الـ 37

وطنا اليوم:تشارك الفرقة النسائية الكويتية في فعاليات مهرجان جرش بدورته الـ 37 . يُشار إلى ان الفرقة النسائية الكويتية ، تأسست في العام 2012 لتكون مشروعاً فنياً جميلاً يهدف إلى الحفاظ على هوية الأغنية الكويتية والفنون الشعبية الأصيلة بأسلوب موسيقي جديد، تضم عناصر واعدة من الأصوات والعازفات الموسيقيات اللاتي يمتلكن الموهبة والطموح إلى جانب الدراسة الأكاديمية، بمصاحبة رئيس الفرقة الملحن محمد الرويشد، والعازفين الموسيقيين فتحي الصقر وحسين الخلف وحسن الجمالي.

وجاءت فكرة إنشاء الفرقة النسائية الكويتية من قبل الفنانة ماجدة الدوخي، وتم اختيار مجموعة نسائية تقدم الفن الكويتي الأصيل امتداداً للفنانات الشعبيات الكويتيات المعروفات مثل عودة المهنا وأم زايد وغيرهما من اللاتي أثرين الساحة الفنية بالفنون الأصيلة