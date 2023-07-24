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أيتام مخيم جنين في ضيافة حزب الميثاق الوطني

24 يوليو 2023
أيتام مخيم جنين في ضيافة حزب الميثاق الوطني

وطنا اليوم:يحل وفد أبناء شهداء وأيتام مخيم جنين الذي يصل المملكة اليوم، ضيفا على حزب الميثاق الوطني الأردني، ذلك بدعوة من نادي يرموك البقعة في زيارة للأردن تمتد لمدة خمسة أيام يقوم خلالها الوفد بزيارات لمجلس الأمة وأندية الفيصلي والوحدات ودائرة الشؤون الفلسطينية ومن المقرر ان يخوض الفريق مباراتين واحدة مع مركز الناطور والثانية مع يرموك البقعة.

وبهذا الخصوص أكد المحامي الدكتور رفعت الطويل، الأمين العام المساعد في حزب الميثاق الوطني على عمق العلاقة الأخوية المتجذرة في التاريخ والجغرافيا التي تربط الأردن وفلسطين وشعبيهما الشقيقين، خاصة مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني والأردن الداعمة للشعب و للقضية الفلسطينية


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