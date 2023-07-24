مهيدات يطلب عينات أصولية من مستحضرات تجميلية

وطنا اليوم:عمم المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، لمستوردي ومنتجي التجميل والمستلزمات الطبية، بضرورة تزويد المؤسسة بعينات أصولية من المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية المجازة التي تكون على شكل (Prefilled Syringe ,Vial, Ampoule).

وقال مهيدات، في تعميمه ، “انطلاقًا من حرص المؤسسة العامة للغذاء والدواء على صحة المواطن، ومواكبة التطورات العالمية بخصوص المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية، وكنتيجة لازدياد حالات إساءة استخدام المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية التي تكون على شكل (Prefilled Syringe ,Vial, Ampoule)”.

وأكمل، “احيطكم علمًا بضرورة تزويدنا بعينات أصولية من المستحضرات التجميلية والمستحضرات التجميلية الصيدلانية المجازة لدى المؤسسة بالأشكال الصيدلانية أعلاه وكتاب إجازة تداولها لإعادة تقييمها ودراستها من قبل اللجان الفنية المختصة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه”