الصحة تطلق منصة إلكترونية للتوصية بالتبرع بالأعضاء

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الصحة، منصة إلكترونية خاصة لتسجيل الراغبين في التوصية بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، بهدف التسهيل على من يرغب بالتوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وقالت مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء أنه يمكن التسجيل على المنصة عن طريق الرابط الموجود على موقع وزارة الصحة الأردنية الإلكتروني، من خلال النقر على خانة أنظمة المعلومات الصحية ومن ثم النقر على منصة التسجيل للتبرع بالأعضاء