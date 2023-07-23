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الصحة تطلق منصة إلكترونية للتوصية بالتبرع بالأعضاء

23 يوليو 2023
Kidney transplant in the urology, Nice, France, kidney is taken from a living related donor, the recipient's wife Transplanting the kidney in the recipient. (Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images)

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الصحة، منصة إلكترونية خاصة لتسجيل الراغبين في التوصية بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة، بهدف التسهيل على من يرغب بالتوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وقالت مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء أنه يمكن التسجيل على المنصة عن طريق الرابط الموجود على موقع وزارة الصحة الأردنية الإلكتروني، من خلال النقر على خانة أنظمة المعلومات الصحية ومن ثم النقر على منصة التسجيل للتبرع بالأعضاء


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