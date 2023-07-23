الوحدات يطلب فتح تحقيق بعد فوزه على الفيصلي

وطنا اليوم:أصدر نادي الوحدات بياناً يطلب فيه توضيح رسمي من اتحاد الكرة حول ما يحدث على الساحة الكروية الأردنية، من محاولة تجييش بعض الأشخاص لمحاولة النيل من سمعة التحكيم الأردني ونادي الوحدات.

وأشار البيان إلى تصريحات متناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان مدير دائرة التحكيم حول صحة بعض الحالات في الكلاسيكو الأخير الذي انتهى بفوز الوحدات 2-1، وحول تسريب اسم حكم مباراة الاياب، وهو ما وصفه البيان ضربة لسمعة الكرة الأردنية.

وطالب نادي الوحدات في بيانه فتح تحقيق واستيضاح لما يحصل من تسريب وتراشق للمعلومات، خاصة بما يتعلق بتعيين حكام المباريات التي تخضع لمعايير معينة وحساسة وسرية.

وتالياً نص البيان: