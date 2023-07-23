قريبا .. وقف المساعدات عن اللاجئين السوريين في المخيمات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، توقع وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل مخيمات اللجوء السوري اعتباراً من تشرين أول المقبل.

وتحدث مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة في مؤتمر “موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية”، عن توقع وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع شهر أيلول المقبل.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ.