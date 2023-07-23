اليوم .. عاصفة الكترونية للمطالبة باسقاط مشروع قانون الجرائم الالكترونية

وطنا اليوم:تدعو تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردنيين جميعا ، للمشاركة في العاصفة الالكترونية التي جرى التوافق على اطلاقها مساء اليوم الاحد في تمام الساعة ٨ مساء لوضع صناع القرار في بلادنا امام حقيقة الموقف من هذا التشريع السالب للحرية ..

وقالت: مشاركتكم ستحدث فرقا ، واذا اردت الحكومة ان تمضي في غيها فعليها ان تعرف ان “هنا شعب “، و هنا ارادة قادرة على التصدي لهذا النزوع المسعور لتقيد الحريات وتكميم الافواه واغتيال الحقوق والحريات .

وأعلن عدد واسع من الناشطين والمواطنين الأردنيين، إطلاق عاصفة إلكترونية مساء اليوم الأحد، للمطالبة بسحب معدل قانون الجرائم الإلكترونية.

ودعا الناشطون الأردنيين إلى المشاركة في العاصفة الإلكترونية عبر التغريد على هاشتاغات معينة في تمام الساعة 8 – 10 مساء.

وفي وقت سابق، أرسلت حكومة بشر الخصاونة معدل قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، ولقي القانون معارضة واسعة وشرسة جدا من قبل الصحفيين والناشطين والمواطنين الأردنيين، معتبرينه المسمار الأخير في نعش الحريات بالأردن.

وشاركت أحزاب وهيئات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات سياسية، رفضها الواسع للقانون إد يعد وفقا لهم إنقلابا على الحريات الصحفية ويتعارض مع الإصلاح السياسي.

وتعددت أسباب رفض معدل القانون، إذ احتوى القانون على عدة مصطلحات (فضفاضة)، منها “اغتيال الشخصية”، وهي عبارة لم يعرفها المشرع الأردني، ما ينذر بأن تكون سيفا على رقاب الناشطين والصحفيين والمواطنين، وهو ما عبروا بالخوف منه كونها لم تُعرف بالقانون.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، اعتراضه على عدد من التعديلات الموجودة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحيل السبت إلى مجلس النواب، ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الإسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.

ووصف نقيب المحامين السابق النائب صالح العرموطي، قانون الجرائم الإلكترونية بأنه حجر على العقل والفكر وردة عن الإصلاح.

وقال ناشطون إنه في حال إقرار القانون فإن السجون الأردنية لن تعد تتسع، وذلك بسبب العقوبات القاسية جدا التي تضمنها، بالغضافة إلى أنه من أسباب الرفض الواسع هو الغرامات الكبيرة جدا والتي تصل إلى 50 ىلف دينار اردني في بعض القضايا، وهو ما يعتبر رقما كبيرا جدا بالنسبة لمداخيل الاردنيين.

ودعا الناشطون التغريد عبر الهاشتاغات التالية: #اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونية #قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة #قانون_الجرائم_الالكترونية_نعي_للحرية

تدعو تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردنيين جميعا ، للمشاركة في العاصفة الالكترونية التي جرى التوافق على اطلاقها مساء اليوم الاحد في تمام الساعة ٨ مساء لوضع صناع القرار في بلادنا امام حقيقة الموقف من هذا التشريع السالب للحرية