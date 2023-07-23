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الصفدي: الغرامات بقانون الجرائم الإلكترونية كبيرة جدا

23 يوليو 2023
الصفدي: الغرامات بقانون الجرائم الإلكترونية كبيرة جدا

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن الغرامات الواردة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، تعد “أرقاما فلكية”.
وأضاف الصفدي، خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، “كمواطن أردني حتى لا أقوم بالتأثير على الزملاء النواب.. الغرامات المالية كبيرة جدا في مشروع القانون”.
وبين، أن مجلس النواب مع الحريات والرأي الآخر لكن لابد من ضبط الفضاء الإلكتروني، حتى لا تكون “الأمور فلتانة”، مؤكدا أن الشعب يتمتع بوعي يعد كبيرًا والقانون جاء لحماية المجتمع من الابتزاز.
وشدد على أن الوزير والنائب عليه تحمل النقد، في دلالة واضحة على التوجه النيابي للتفريق ما بين النقد والذم والقدح.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لم يحصل على صفة الاستعجال، ما يؤكد تريث اللجنة القانونية النيابية في مناقشة المشروع.
وختم، أنه ضمن اكثر خمسة شخصيات في البلاد الذين تعرضوا للانتقاد لكنه لم يرفع أي قضية ضد الصحفيين


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