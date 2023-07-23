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تخفيضات في الاستهلاكية المدنية بنسبة تتراوح 5- 35%

23 يوليو 2023
تخفيضات في الاستهلاكية المدنية بنسبة تتراوح 5- 35%

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية اعتباراً من الأحد و حتى مساء الخميس 3 آب المقبل، بنسبة تتراوح بين (5- 35) بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على “فيسبوك” للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبحسب إعلان المؤسسة، يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق متجر المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
وأشار القضاة الى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبينا أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.


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