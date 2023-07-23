محافظة:لا أعرف ولا أريد أن أعرف واضعي أسئلة التوجيهي

وطنا اليوم:شدد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، على أنه لم يكن يعرف أحد من واضعي أسئلة امتحان التوجيهي، موضحًا أنه اجتمع بواضعي أسئلة مبحث الرياضيات، بعد أن وقع خطأ مطبعي.

وأضاف ” لا أعرف ولا أريد أن أعرف واضعي الأسئلة، ولا يعرفهم الأمناء العاميين في الوزارة، والعقوبات إن اُكتشف وجود خطأ من قبل واضعي الأسئلة، على الأقل يحرم من وضع الأسئلة وتوجه له العقوبة المناسبة من خلال اللجان التحقيق”.

ونوه إلى أن قسم الاختبارات والامتحانات في الوزارة، هو من يقوم باختيار واضعي أسئلة الثانوية، وهم من المشرفين التربويين المختصين في المساق المعني، إذ المشرف كان قد استمر مدة لا تقل عن 15 عامًا في التدريس.

وبين، أن لجنة الامتحان العام تقوم بوضع الأسس اللازمة لاختيار واضعي أسئلة التوجيهي من المشرفين، مشيرًا إلى أن عدد واضعي أسئلة التوجيهي يبلغ 4 لكل مبحث، ليتم وضع الأسئلة ضمن جدول مواصفات من حيث الوقت اللازم وصعوبة الأسئلة، ومن ثم تراجع الأسئلة وتدقق علميًا ولغويًا.

وأوضح أن “واضعي الأسئلة يقوموا بالتوقيع على نموذج خلو أخطاء، والأسئلة كلها من الكتاب المقرر، وهذا ما دعا في الامتحانات الأخيرة وخاصة للطلبة الذين درسوا مادة من خارج الكتاب، كالدوسيات التي لم تغطي المواضيع ضمن الكتاب”.

وأكد عدم وجود أيّ أخطاء علمية في أسئلة التوجيهي، “ما حصل خطأ طباعي – ويقصد مساق الرياضيات-، وناتج عنه مشكلة في السؤال”، مشيرًا إلى أن واضعي الأسئلة قاموا بحل الامتحان قبيل يوم من عقده، حيث تم حل السؤال الذي وقع فيه