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النجار تتفقد التحضيرات النهائية لمهرجان جرش

23 يوليو 2023
النجار تتفقد التحضيرات النهائية لمهرجان جرش

وطنا اليوم:ضمن تفقدها الاستعدادات والتحضيرات النهائيّة لافتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون التي تنطلق في السادس والعشرين من تموز الجاري الأربعاء المقبل، قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار رئيسة اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان، إنّها مطمئنّة على الجاهزيّة الكاملة لمسارح المهرجان في المدينة الأثريّة بجرش، ولكافة المواقع الأخرى التي تحتضن العديد من الأنشطة والفعاليات.
وأكّدت النجار، في الجولة التي رافقها فيها مساء اليوم السبت المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي وعدد من المسؤولين في محافظة جرش والإعلاميين، أنّ المهرجان هو عرس وطني يحمل عنوانه لهذه الدورة شعار”ويستمرّ الفرح”، بما ينشره من تمازج حضاري ثقافي وفنّي في جرش المدينة الحاضرة دائمًا في وجدان الحضارات والتاريخ.كما أشادت النجار بالروح الجماعيّة لدى العاملين في المهرجان، خاصةً أهالي جرش الحريصين دائمًا على نجاح مهرجانهم واستمراره.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي إنّ كافة المسارح والمواقع منذ استقبال الزوار حتى انخراطهم في ما يرغبون بحضوره والمرور عليه من أنشطة وفعاليات من المسرح الجنوبي مرورًا بالساحة الرئيسة وشارع الأعمدة والمسرح الشمالي وبقيّة المسارح، وقال إنّ التجهيزات شملت كلّ ما يحتاجه الزوار في اصطفاف سياراتهم ووسائل الترفيه المتعددة التي تضمن استمتاع العائلة الأردنية والجاليات العربية والأجنبية بصيف مبهج ومميز في دورة المهرجان لهذا العام


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