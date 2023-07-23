بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة يشارك بالمؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في روما

23 يوليو 2023
الخصاونة يشارك بالمؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في روما

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي تنظمه الحكومة الإيطالية في العاصمة روما اليوم الأحد .
ويهدف المؤتمر الذي يشارك به قادة وزعماء ومسؤولون من دول أوروبية وعربية وإفريقية وممثلون عن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية، إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمات اللجوء والهجرة .
وسيلقي رئيس الوزراء كلمة في المؤتمر تركز على الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات التي تفرضها أزمات اللجوء على الاقتصاد الوطني وأهمية زيادة التعاون بين الدول والجهات والمنظمات المعنية لتوفير عيش كريم للاجئين، لحين توفر الظروف الملائمة التي تكفل عودتهم إلى أوطانهم .
ويعقد رئيس الوزراء لقاءات مع عدد من رؤساء الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:27

الإفتاء الأردنية توضح حكم تمزيق الكتب بعد انتهاء الدراسة

19:23

السماح لرؤوس قاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد بالخليج

19:21

الخلايلة: القرار الأخير حول قانون الجرائم الالكترونية سيكون لمجلس النواب

19:16

اليمن يعد بكشف نتائج التحقيق في اغتيال أردني مسؤول بالأمم المتحدة

19:11

التعليم العالي توضح نسب التنافس للطلبة على المقاعد الجامعية

19:09

خيانة.. الإتحاد الإفريقي يدين محاولة إنقلاب النيجر

19:06

وزير الخارجية يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

19:01

النجداوي يثمن خطوات وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون على الصعيد المحلي والعالمي

19:00

قرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء

17:42

البعث: ذر الرماد في العيون

17:30

“جت” تؤكد إلتزامها في تسهيل استمرار فرح الأردنيين بمهرجان جرش

16:36

جماعة عمان لحوارات المستقبل للمسؤولين :حتى لا تندمون

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات